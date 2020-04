Spuwers en hardleerse overtreders moeten via snelrechtzittingen nog voor de zomer veroordeeld kunnen worden

De parketten in ons land hebben al ruim 5.000 inbreuken op de coronamaatregelen geregistreerd. Enkele rechtbanken zouden een snelrechtzitting willen organiseren, zodat spuwers vóór het zomerreces veroordeeld worden, schrijft De Standaard vandaag.

'De cijfers bewijzen dat de controle op het naleven van de coronamaatregelen een topprioriteit is voor de parketten. De minnelijke schikking wordt niet zelden de dag zélf nog verstuurd', zegt Erwin Dernicourt, de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal, in de krant. Sinds 19 maart zijn zo'n 5.000 dossiers afgehandeld of in afhandeling. Het gaat in alle gevallen om meerderjarigen, op de dossiers tegen minderjarigen heeft het College (nog) geen zicht. 'Vanaf 28-29 maart is de druppelsgewijze instroom plots versneld. Op woensdag 1 april kwamen er zo'n 800 binnen, op 2 en 3 april waren het er telkens meer dan 1.000. De cijfers van zaterdag en zondag zijn nog niet opgenomen, want in het weekend wordt niet geregistreerd.'

Dernicourt gaf wel toe dat er grote verschillen zijn tussen de parketten. '90 procent wordt met een minnelijke schikking afgehandeld, al verwachten we wel dat enkele boetes betwist zullen worden omdat de politici niet op één lijn zitten. Sommigen krijgen een dagvaarding in de bus, maar wanneer ze zullen berecht worden, is de vraag.' Het gerechtelijk leven ligt stil, maar een aantal rechtbanken zou overwegen om binnenkort tóch nog een snelrechtzitting te organiseren, zodat de spuwers en recidivisten veroordeeld worden vóór het zomerreces. De vele spuwincidenten baren de veiligheidsdiensten zorgen. Het probleem is dat een bespuwde agent uitvalt wegens mogelijke besmetting, en de politie zit al op haar tandvlees. 'Er is een vraag vertrokken naar het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om te onderzoeken of het mogelijk is dat er na een spuwincident onmiddellijk getest kan worden', zegt Dernicourt. 'Als er geen besmettingsgevaar is, kan de politieambtenaar in kwestie meteen gerustgesteld worden.