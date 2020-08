Spuwincidenten bestraft met celstraffen tot twee jaar

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Murat D. veroordeeld tot twee jaar cel en 2.400 euro boete omdat hij naar de politie gespuwd had en zich hevig verzet had tijdens zijn arrestatie. Verka Y. kreeg vijftien maanden cel met uitstel en boete van 1.600 euro, waarvan de helft met uitstel. Ook zij had naar de politie gespuwd, alsook naar een hotelmedewerker.

Kielenaar Murat D. werd op 3 juli tegengehouden door de politie omdat hij geseind stond. De inspecteurs wilden zijn vinger- en handpalmafdrukken nemen, foto's maken en een beschrijving opstellen. De dertiger werd verbaal agressief, stampte naar de agenten en spuwde twee van hen in het gezicht. De man verklaarde later dat hij een slechte dag had. Murat D. werd recent nog tot dertig maanden cel veroordeeld voor een poging tot afpersing. Hij werd ook meermaals veroordeeld voor feiten van agressie.

Verka Y. had zich op 12 juni bij de balie van een hotel in Antwerpen aangeboden zonder reservering. Toen de Bulgaarse te horen kreeg dat er geen enkele kamer meer vrij was, werd ze kwaad en spuwde ze tweemaal naar de onthutste baliemedewerker. De vrouw kon pas op 25 juni worden aangetroffen in Wuustwezel, waar ze in dronken toestand werd opgepakt na een melding over verdacht gedrag. Ze verzette zich en spuwde tegen het glas van de combi.

In een derde coronadossier besliste de rechtbank om eerst een college van deskundigen aan te stellen alvorens uitspraak te doen. Zij moeten de geestestoestand van Haci Y. onderzoeken. De dakloze man was op 21 mei naar nachtopvangcentrum De Biekorf in Antwerpen getrokken. Aan de ingang kreeg hij het aan de stok met enkele Stadstoezichters, omdat hij onvoldoende afstand hield. Toen de toegang van het centrum hem werd ontzegd door een medewerker spuwde de beklaagde hem in het gezicht. Het openbaar ministerie had twee jaar cel en 1.200 euro boete gevorderd. Zijn advocate voerde aan dat de beklaagde met psychische problemen kampt. Het aangestelde college zal hem daarom onderzoeken. Op 29 september wordt de zaak verder gezet.