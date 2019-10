Café Hof Van Rieth in de Molenlei in Mortsel is op zoek naar een overnemer. Bertje, de uitbaatster wordt 69 en wil graag met pensioen. Het is haar droom om op haar gemakje een koffie te komen drinken in het café zonder te moeten werken. Zo hoeft ze geen afscheid te nemen van het café en de trouwe klanten. Maar zo’n nieuwe uitbater vinden is niet gemakkelijk, zegt Bertje.