Zuhal Demir verwacht eerste kind

Staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) verwacht een kindje. Dat meldt de website van Het Belang van Limburg. De bevalling staat voor halfweg december geprogrammeerd. Demir en haar vriend zijn “allebei dolgelukkig”.

Het gebeurt niet alle dagen dat een regeringslid in functie zwanger wordt, al gingen enkele ministers Demir nog vooraf. De allereerste in de rij was Anne Van Asbroeck (sp.a), die Vlaams minister van Brusselse Aangelegenheden en Gelijke Kansen was toen ze in 1996 zwanger werd. In het vorige decennium werd Freya Van den Bossche (sp.a) tweemaal mama toen ze minister was, eerst als lid van de federale regering en nadien als Vlaams minister. Over de praktische gevolgen op de uitoefening van haar functie, wil Demir nog geen uitspraken doen.