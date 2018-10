Stabroek: Rik Frans (N-VA) aan zet: "Wij willen opnieuw een coalitie met CD&V"

Huidig burgemeester Rik Frans blijft met N-VA de grootste partij in Stabroek. De partij van Frans behaalt 36,7 procent van de stemmen en stijgt zo met bijna 3 procent tegenover 2012. Rik Frans wil de coalitie met CD&V in Stabroek verderzetten. CD&V, OPEN VLD en Sp.a/Groen verliezen in Stabroek enkele procenten. Het Vlaams Belang van lijsttrekker Manuel Elst wint 5 procent en wordt met 20,2 procent de tweede partij in Stabroek.





N-VA: 36,7 procent

Vlaams Belang: 20,2 procent

CD&V: 18 procent

Sp.a/Groen: 14 procent

Open VLD: 11,1 procent