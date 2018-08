Stabroekse videoblogster 'ontmaskert' pedoseksueel die contact zoekt met minderjarige meisjes

De politie van Lier en het Mechelse gerecht zijn een onderzoek gestart naar een 55-jarige man uit Lier die door de 25-jarige Stabroekse videoblogster Jamilla Baidou werd 'ontmaskerd' als pedoseksueel die op het internet contact zoekt met minderjarige meisjes.

Dat schrijven de kranten van het Mediahuis en de Lierse politie bevestigt het nieuws. De man werd intussen al verhoord en verschillende spullen van hem, zoals een computer, werden in beslag genomen voor verder onderzoek. Voorlopig is hij weer op vrije voeten, de onderzoeksrechter zal moeten beslissen of er verdere stappen tegen de man worden ondernomen. De videoblogster doet zich naar eigen zeggen al een tijdje als een 13-jarig meisje voor op chatsites, met de bedoeling om pedofielen te ontmaskeren. Ze maakte daar ook al video's over op YouTube. In het geval van de 55-jarige man uit Lier, zou ze uitgenodigd zijn geweest om naar Lier te komen om met hem af te spreken. Ze stapte daarom naar de politie en diende een klacht in. Experts en politie waarschuwen intussen voor de gevaren die mensen lopen wanneer ze zelf online op zoek gaan naar pedofielen om hun identiteit te achterhalen. Bovendien kan een eventueel gerechtelijk onderzoek erdoor in het gedrang worden gebracht, klinkt het.

(Foto: Jamilla Baidou)