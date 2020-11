Stad Antwerpen dreigt klimaatdoelstellingen voor 2030 niet te halen

Hoewel de stad Antwerpen haar eigen tussentijdse klimaatdoelstellingen voor 2020 heeft behaald, dreigt dat voor de doelstellingen voor 2030 niet te gaan lukken. Dat blijkt uit de emissie-inventaris van de stad voor het jaar 2018, die dinsdag is vrijgegeven. De daling van de CO2-uitstoot is gestagneerd en schepen voor Klimaat Tom Meeuws (sp.a) erkent dat er bijkomende maatregelen nodig zullen zijn.

De stad Antwerpen wil samen met haar inwoners en bedrijven de uitstoot van broeikasgassen verminderen om zo de impact van de klimaatverandering te beperken en volgt die uitstoot op via een emissie-inventaris. De inventaris voor 2018 wijst nu uit dat er voor het stedelijke gebied van Antwerpen een CO2-vermindering van 21,4 procent was vergeleken met het referentiejaar 2005, terwijl de doelstelling tegen 2020 een vermindering van 20 procent was. Dat cijfer verhult echter dat de uitstootdaling tijdens de voorbije jaren stilviel. Ten opzichte van 2017 is er zelfs een stijging in de totale emissies van 2,1 procent en dat ondanks een daling van het totale energieverbruik. De impact van de coronacrisis op de doelstellingen voor 2020 is uiteraard ook nog niet duidelijk, gezien het in de emissie-inventaris om cijfers van 2018 gaat.

De voornaamste reden is een stijging van de nationale emissiefactor van elektriciteit, stelt het rapport, door een lagere nucleaire productie - kernenergie dus. De stad is nu wel nog op weg naar 40 procent reductie tegen 2030, zoals haar engagement binnen de Europese Burgemeestersconvenant oplegt, maar niet (meer) naar 50 procent zoals het eigen klimaatplan ambieert. 'De makkelijke oplossingen zijn uitgewerkt, het is tijd voor nieuwe stappen', stelt schepen Meeuws. 'Met ons klimaatplan 2030, dat we binnenkort aan de gemeenteraad zullen voorleggen, moeten we dus extra maatregelen in stelling brengen om onze grotere ambities te kunnen waarmaken.'

Antwerpse huishoudens zorgen voor grootste emissiedaling

De uitstoot van de Antwerpse huishoudens daalde sinds 2005 wél erg sterk, met name met 37 procent, en dat ondanks een toename van de Antwerpse bevolking in die periode met 11,7 procent. De verklaring daarvoor valt volgens de stad vooral te vinden in een daling van het energieverbruik door renovaties, strengere isolatienormen bij (ver)nieuwbouw en de ondersteuning en begeleiding die het stedelijke Ecohuis biedt. Ook energiearmoede kan echter een - nog te onderzoeken - factor zijn, klinkt het.

Lokale hernieuwbare energieproductie in stijgende lijn

Naast een uitstootdaling omvatten de Antwerpse klimaatdoelstellingen ook onder meer een stijging van de lokale hernieuwbare energieproductie (+13 procent tegen 2020) en een daling van het energieverbruik (-20 procent tegen 2020). Op het vlak van hernieuwbare energie was er in 2018 al sprake van 14 procent meer lokale productie en is de doelstelling dus behaald.

Inzake energieverbruik zijn er echter meer inspanningen nodig, stelt het rapport. In 2018 had er op dat vlak al een daling van 17,3 procent moeten zijn, maar dat bleef beperkt tot 6,8 procent.

(Bron en foto: © Belga)