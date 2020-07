Stad Antwerpen en enkele randgemeenten helemaal bovenaan in lijst nieuwe besmettingen

Het gemiddeld aantal besmettingen is met 71 procent gestegen ten opzichte van vorige week. Er kwamen gemiddeld 255 nieuwe besmettingen per dag bij. Woensdag waren er meer dan 534 besmettingen. En het is vooral de provincie Antwerpen die getroffen is met ongeveer de helft van die recordbesmetting.

De stad en enkele randgemeenten staan nu helemaal bovenaan de lijst. Opmerkelijk zijn Lint en Borsbeek met twaalf en dertien nieuwe besmettingen in een week tijd. Helaas eenzelfde trend in de meeste gemeenten waar de cijfers zo goed als overal stijgen.

Aantal besmettingen

Bron: Sciensano

Antwerpen 547

Ranst 19

Kontich 15

Borsbeek 13

Boom 13

Lint 12

Mortsel 12

Zwijndrecht 11

Wommelgem 9

Stabroek 8

Essen 8

Aartselaar 7

Zandhoven 6

Malle 6

Niel 5

Schelle 5

Hemiksem 5