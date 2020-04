Stad Antwerpen financiert digitale oplossingen voor gevolgen corona

Het Antwerpse stadsbestuur heeft in totaal 250.000 euro vrijgemaakt voor acht bedrijven die een innovatieve digitale oplossing ontwikkelen voor de stedelijke uitdagingen die gepaard gaan met de coronacrisis. Op één na alle oplossingen, die geselecteerd werden uit 130 inzendingen, focussen op de gezondheids- of zorgsector.

Eind maart deden de stad en IT-partner Digipolis een oproep aan start-ups en andere bedrijven, om innovatieve digitale oplossingen te ontwikkelen voor acute problemen door de coronacrisis. Na iets meer dan een week hadden 130 bedrijven en organisaties een voorstel ingediend. Uit een shortlist van 20 inzendingen koos een jury 8 bedrijven uit voor financiering. Bij de geselecteerde projecten zijn onder meer een opleidingsgame om mensen uit de zorg wegwijs te maken in veiligheids- en gezondheidsvoorschriften, een AI-toepassing om longscans te analyseren en een digitale tool die nauwkeurige informatie geeft over de besmettingssituatie in een zorginstelling. Het enige project dat zich niet op zorg en gezondheid focust is een idee van de vzw Artists Unlimited, die een nieuw streamingplatform voor artiesten en fans zal ontwikkelen om de muzieksector te steunen.

Afhankelijk van hun voorstel krijgen de bedrijven voor hun projecten elk een bedrag tussen de 20.000 en de 55.000 euro toegekend. De belangrijkste selectiecriteria waren de snelle uitvoerbaarheid, de relevante impact en de meerwaarde voor bewoners, bedrijven of studenten in Antwerpen. Schepen voor Economie, Innovatie en Digitalisering Claude Marinower spreekt van een succes. 'Het hoge aantal inzendingen bewijst dat onze start-upsector niet alleen zelf getroffen is, maar zich ook aangesproken voelt om te bieden voor deze crisis.'

(foto Pixabay)