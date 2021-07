De stad Antwerpen gaat nu ook vaccineren in bepaalde wijken, in pop-up vaccinatielokalen. Zo hoopt de stad de drempel te verlagen voor mensen die niet zijn ingegaan op hun uitnodiging voor een coronavaccin. Dat moet de vaccinatiegraad opkrikken. Want in steden, zoals Antwerpen, is die lager dan in de rest van Vlaanderen.