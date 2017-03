Stad Antwerpen geeft workshop ‘Stad in cijfers’ op vastgoedbeurs

Vandaag geeft Antwerps schepen voor stadsontwikkeling Rob Van de Velde op MIPIM, de internationale vastgoedbeurs in Cannes, een workshop over dataverzameling en de link tussen data en stadsvernieuwing in Antwerpen. De bedoeling is om de Antwerpse stadsontwikkeling en de werking van de dienst vergunningen in de toekomst meer op basis van cijfers te sturen.

Workshop data: Fact Based Urban Planning

Antwerpen staat ver op het gebied van dataverzameling. De stad wil die grote hoeveelheid data actief inzetten bij stadsplanning, onder de noemer ‘Fact Based Urban Planning’.

Dankzij de hoeveelheid aan verzamelde data ontstaat de mogelijkheid om het beleid veel beter af te toetsen aan de werkelijke situatie. Op die manier kan voor stadsvernieuwingsprojecten gekeken worden naar wat er volgens de cijfers echt nodig is. Een voorbeeld: uit socio-demografische cijfers blijkt dat het een grote uitdaging is om veertigers met een gezin in de stad te houden. Met meer kwalitatieve en kwantitatieve data kan er concreet onderzocht worden hoe de stad deze uitdaging kan aanpakken.

Rob Van de Velde, schepen voor stadsontwikkeling: “We hebben een uitgesproken visie op stadsplanning via de interactie tussen openbaar domein, vastgoed, economie en innovatie. Daarom brengen we onze socio-demografische data én alles wat er speelt op de vastgoedmarkt gedetailleerd in beeld.”

Vastgoedsector als actieve partner voor stadsplanning

De stad doet deze vernieuwende aanpak uit de doeken tijdens MIPIM, en zal in de toekomst alle relevante data delen met de vastgoedsector.

Schepen Van de Velde: “We lanceren een jaarlijks fact-based trendsrapport. Voor eigenaars, ontwikkelaars en verhuurders is het belangrijk om te weten hoe de stad socio-demografisch evolueert en wat er speelt op de markt. Daarnaast is de stad vragende partij voor een nauwere samenwerking met bewoners en ontwikkelaars. Samen kan er beter worden ingespeeld op de marktvraag, en kunnen we ons beter organiseren om bepaalde doelgroepen langer in de stad te houden.”

De volgende stap is inderdaad het verzamelen van commerciële data dankzij een nauwere samenwerking met de vastgoedsector. Zo verwerft de stad ook belangrijke sectorinformatie, die een totaaloverzicht van de noden en het eventuele overaanbod mogelijk maakt. Om dit alles vlot te laten verlopen, ontwikkelt de stad een breed toegankelijk softwareplatform waarmee alle data transparant gelinkt en gedeeld kunnen worden.