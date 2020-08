Stad Antwerpen houdt speelfonteinen in Park Spoor Noord voorlopig droog

In Antwerpen heeft PVDA donderdag actie gevoerd aan de populaire speelfonteinen in Park Spoor Noord die al een tijdje droog staan. Heel wat bewoners van het dichtbevolkte Antwerpen-Noord snakken naar wat verkoeling nu ze niet op vakantie kunnen gaan, stelt de uiterst linkse partij, en zwembaden en speelfonteinen elders in de stad zijn wél toegankelijk.

De stad stelt in een reactie dat het om een coronamaatregel gaat en er niet meteen verandering zit aan te komen. PVDA krijgt naar eigen zeggen klachten van vele gezinnen met jonge kinderen rond Spoor Noord die de zomer noodgedwongen in de eigen buurt doorbrengen. 'De buurtbewoners zijn vaak klein behuisd en wonen op warme appartementen', zegt districtsraadslid Nadine Peeters. 'Zeker met het warme weer willen zij genieten van wat verkoeling.'

Coronamaatregel

De stad stelt dat het afkoppelen van de speelfonteinen in eerste instantie een coronamaatregel is omdat er anders te veel volk zou opdagen, in combinatie met de droogte die maakt dat er duurzaam moet worden omgesprongen met water. Hoewel de Antwerpse besmettingscijfers de goede kant opgaan, wordt de maatregel voorlopig niet teruggedraaid.' Heel vreemd is dan wel dat de fonteinen begin juli ook al stillagen, nog voor de tweede golf in Antwerpen', reageert Peeters. 'Aan de telefoon kregen burgers van stadspersoneel te horen dat het lag aan de droogte, op andere momenten lag het aan de waterkwaliteit en daarna lag het aan de coronamaatregelen. Allemaal heel verwarrend.' PVDA vraagt om de fonteinen weer aan te koppelen en toezicht te organiseren om de social distancing te garanderen, of zelfs met tijdsblokken te werken.