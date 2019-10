Stad Antwerpen kent bouwvergunning Bosuil toe

Het Schepencollege van de Stad Antwerpen heeft vandaag de bouwvergunning voor de nieuwe Tribune 4 goedgekeurd. Dit betekent dat Ghelamco kortelings start met de werkzaamheden.



"Met het oog op de verdere uitbouw van de Bosuil-site is deze bouwvergunning een essentiële stap om onze club structureel uit te bouwen. Na de oplevering van deze tribune kan er vanaf het seizoen ’20-’21 Europees voetbal gespeeld worden in eigen stadion." zegt Antwerp in een persbericht.



In de nieuwe tribune wordt een groot sfeervak voorzien met een capaciteit van 3.800 staanplaatsen, die worden omgevormd naar zitplaatsen voor de Europese wedstrijden. Boven deze sfeertribune worden bijkomende zitplaatsen gecreëerd voor families en de jeugd, met een capaciteit van 3.855 zitplaatsen. Hierbij zijn ook 50 plaatsen voorzien voor mensen met een beperking. In deze tribune wordt ook een rondgang met drank- en eetgelegenheden voorzien.



De tribune zal ook dienst doen als trainingscentrum voor de jeugd, beloften en A-kern spelers en dit met de uiterst moderne technologieën om zo zich maximaal te focussen op het voetbal. Hierin worden onder meer kleedkamers, doucheruimtes, ontspanningsruimtes en revalidatieruimtes voorzien. RAFC bouwt hiermee letterlijk verder aan de toekomst van de jeugd. Ook zullen de kantoren van de club in dit gebouw ondergebracht worden, zodat alle entiteiten gecentraliseerd worden.



Door de verder dichtbouwen van het stadion zal deze uitbreiding ook de geweldige sfeer en beleving ten goede komen, zodat het geluid nog meer in het stadion blijft hangen, aldus het persbericht.

(bericht en afbeelding : R Antwerp fc - foto : © Paul Jongeneelen)