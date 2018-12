Stad Antwerpen krijgt gelijk in proces boerkiniverbod in zwembad Plantin Moretus

De stad Antwerpen heeft gelijk gekregen in het proces over het boerkiniverbod in het zwembad Plantin Moretus.

Twee vrouwen waren naar de rechter gestapt omdat ze geweigerd waren omdat ze een boerkini droegen. De rechter zegt dat er geen sprake is van discriminatie, omdat de boerkini die de vrouwen wilden dragen, niet voldeed aan de veiligheids- en de hygiënevoorschriften van het zwembad.

(foto : archief Pixabay)