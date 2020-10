Je zal nog maar weinig bestelwagens spotten in de Antwerpse Nationalestraat. Die worden voorlopig vervangen door een cargofiets. Het gaat om een proefproject tussen de studenten ‘Transport en Logistiek” van Thomas More en de winkels van het Quartier National. De studenten beheren enkele weken een micromagazijn, daar worden leveringen voor de winkels eerst samengebracht en daarna per fiets verzonden.