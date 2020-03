Stad Antwerpen neemt noodzakelijke en strikte maatregelen om verspreiding coronavirus tegen te gaan

In afwachting van de provinciale of federale fase van het rampenplan neemt de stad Antwerpen noodzakelijke en strikte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen en de volksgezondheid te beschermen. Enkel de essentiële dienstverlening zal nog worden gegarandeerd. Niet-essentiële diensten worden al zeker tot en met 31 maart opgeschort.

Enkel essentiële dienstverlening

Na een veiligheidsoverleg tussen de burgemeester, Politiezone Antwerpen, Brandweer Zone Antwerpen, de stedelijke dienst Maatschappelijke Veiligheid en de rampencoördinator van de stad Antwerpen werd beslist om in afwachting van de provinciale of federale fase van het rampenplan noodzakelijke en strikte maatregelen te nemen om de volksgezondheid te beschermen.

Vanaf morgen, vrijdag 13 maart, zal daarom enkel nog de meest noodzakelijke dienstverlening aan de loketten (inclusief sociale centra) worden verzekerd. De stad vraagt wel om zoveel mogelijk het e-loket te gebruiken en om enkel langs te komen op afspraak. Daarnaast wordt opgeroepen om de aanvraag voor of afhaling van een loketproduct zoveel mogelijk uit te stellen of het thuis te laten leveren. De selfloketten zijn wel gesloten, omdat kans op besmetting daar het grootst is.

Alle overige, niet-essentiële dienstverlening wordt opgeschort. Dit betekent dat alle stedelijke culturele instellingen (bibliotheken, cultuur- en ontmoetingscentra, musea), sportinfrastructuur (sportlocaties en zwembaden, jeugdinfrastructuur en het stadsarchiefgesloten zullen worden tot en met 31 maart.

Ook alle pers- en publieksmomenten van de stad worden tot het einde van de maand afgelast.

De afvalophaling blijft wel gewoon doorgaan en ook de stedelijke recyclageparken blijven open.

Parken, groendomeinen en begraafplaatsen blijven eveneens geopend.

Antwerpenaren kunnen telefonisch nog steeds terecht bij de infolijn op het nummer 03 22 11 333.

Scholen en kinderopvang

Scholen en kinderopvanglocaties blijven wel open. De stad Antwerpen volgt de aanbevelingen van de hogere overheden daaromtrent nauw op.

Voor specifieke info over activiteiten of maatregelen op de scholen wordt aan ouders gevraagd om de kanalen van de school van hun kinderen te raadplegen of de school te contacteren.

Politie en brandweer

De noodzakelijke operationele werking van de veiligheidsdiensten heeft de hoogste prioriteit. Om de dienstverlening voor de Antwerpenaren maximaal te garanderen, worden daarom alle niet-noodzakelijke overlegmomenten en opleidingen opgeschort. Ook schoolbezoeken aan Brandweer Zone Antwerpen gaan niet door.

Zorgbedrijf Antwerpen

Zorgbedrijf Antwerpen nam woensdag al maatregelen in de dienstencentra, thuisdiensten, serviceflats, dagverzorgingscentra, woonzorgcentra en jeugdzorg en organiseert zich tijdelijk op maximale thuiszorg. In Woonzorgcentra worden voorlopig geen externe bezoekers toegelaten. Dienstencentra blijven enkel open voor bewoners van de serviceflats, niet voor externen. In huishoudhulp-gezinszorg en de thuisverpleging is de noodzakelijke zorg gegarandeerd.

Evenementen

De stad verwacht sterk beperkende maatregelen voor bijeenkomsten en evenementen vanuit het provinciaal of federaal rampenplan en zal deze onverwijld toepassen.