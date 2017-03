Stad Antwerpen naar vastgoedbeurs in Cannes

Deze week neemt de stad Antwerpen, in partnerschap met de stad Gent en 55 private vastgoedpartijen, opnieuw deel aan de internationale vastgoedbeurs MIPIM in Cannes. Antwerpen positioneert zich daar als een open stad die een voortrekkersrol speelt op het vlak van digitale en technologische innovaties in en voor de vastgoedsector.

De Antwerpse stand op MIPIM

Antwerpen deelt een stand met Gent op MIPIM. Daar worden een aantal actuele thema’s in de kijker gezet. Nieuwe gezinnen, innovatieve bedrijven en talentvolle ondernemers vestigen zich meer en meer in de stad Antwerpen. Grote investeringen in de kernstad hebben de stad ingrijpend veranderd en verbreed. Het Eilandje en de Cadixwijk transformeerden tot aantrekkelijke woon-werkgebieden, omgeven door de groenstructuren Park Spoor Noord en het Droogdokkenpark. De komende jaren zal een gelijkaardige transitie plaatsvinden, met nieuwe ecowoongebieden zoals The Residence en Nieuw Zuid, en het eco-innovatief bedrijventerrein Blue Gate Antwerp. Tussen Noord en Zuid zullen de heraangelegde Scheldekaaien de stad stevig verbinden met de Schelde. Zo worden wonen, werken en ondernemen dicht met elkaar verbonden in de stad.

Naast deze projecten van de stad plaatst de private sector het gemengd woonproject The Residence en het bedrijventerrein Blue Gate Antwerp voor het voetlicht.

Met het campagnebeeld ‘Antwerp, a great European port city where history meets innovation’ zet Antwerpen onder meer in op het belang van het Internet of things, duurzaam bouwen en energietechnologie.

Wat is MIPIM?

MIPIM staat voor ‘Marché International des Professionels de l’Immobilier’ en vindt plaats van 13 tot en met 17 maart 2017 in Palais des Festivals in Cannes, Frankrijk. Op deze 25ste editie zijn maar liefst 23.000 deelnemers uit 90 verschillende landen aanwezig om de nieuwste informatie en trends uit de vastgoedmarkt te ontdekken. Daarmee is MIPIM een van de grootste vastgoedbeurzen, waar zowel beleidsmakers als projectontwikkelaars, architecten en investeerders elkaar ontmoeten.