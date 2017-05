Stad betaalt in juni 12 euro terug voor chippen huiskat

SNITT, een interactieve tweedehandsmarkt, vond vandaag plaats op de Rijnkaai rond de containers van StAck. Swapen oftewel kleren ruilen en recycleren is hip. En met dit prachtig weer is ook de tijd aan gebroken om een grote lentekuis te houden. Dan heb ik het vooral over de kleerkast. Want al té vaak hangt daar een lievelingstrui, die eigenlijk niet meer gedragen wordt. En dan is een rommelmarkt zoals SNITT de ideale place-to-be.