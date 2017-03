Stad betuigt medeleven met slachtoffers aanslag Londen

Uit solidariteit met de slachtoffers van de aanslag die gisteren in Londen werd gepleegd, zal de stad Antwerpen het stadhuis vanaf vanavond tot zaterdag uitlichten in de Britse vlag. Bovendien worden de vlaggen aan het stadhuis gedurende 3 dagen halfstok gehangen. Mensen die hun medeleven willen betuigen, kunnen dat doen in het rouwregister dat op weekdagen in het stadhuis ligt en op zaterdag in de stadswinkel.

Vanavond om 19 uur wordt de Britse vlag voor het eerst op het Antwerpse stadhuis geprojecteerd, als teken van solidariteit met de slachtoffers van de aanslag in Londen. De projectie zal ook morgen van 19 uur tot middernacht op het stadhuis te zien zijn, en op zaterdag van 19.00 uur tot 20.30 uur en van 21.30 uur tot middernacht; er is dan een korte onderbreking voor Earth Hour. Bovendien worden de vlaggen aan de gevel van het stadhuis gedurende 3 dagen halfstok gehangen.

Verder legt de stad een rouwregister voor mensen die hun medeleven aan de slachtoffers willen betuigen. Het rouwregister kan vandaag en vrijdag ondertekend worden in het stadhuis van 8 tot 17.30 uur. Op zaterdag ligt het in de stadswinkel, waar het van 10 tot 17 uur ondertekend kan worden.