Stad biedt bewoners oplossingen voor tuinafval

Antwerpenaars leveren al heel wat inspanningen om hun afvalberg te verkleinen. De stad wil daarin nog meer ondersteuning bieden en stelt daarom haar nieuwe tuinafvalbeleid voor. Vanaf 1 mei is het van kracht op Linkeroever, daarna volgen ook andere delen van de stad.

Op 1 mei 2017 start de stad Antwerpen met een nieuw tuinafvalbeleid. Dat beleid wordt in een eerste fase uitgerold op Linkeroever. Daar brengen de bewoners hun afval nu al naar ondergrondse sorteerstraatjes en wordt het niet meer voor de deur opgehaald.

Nieuwe maatregelen

Nu de lente in het land is, wordt er in de tuinen gesnoeid en geplant. Bewoners hebben daarom in deze periode meer tuinafval dat ze in de sorteerstraatjes niet altijd even makkelijk kwijt raken. Naast de maandelijkse GFT-ophaling (van april tot oktober) biedt de stad ook deze oplossingen aan:

Buurtcomposteren: de stad voorziet in compostbakken en materiaal en leidt geïnteresseerden op (vanaf 1 mei 2017).

Het Hakselteam aan huis verwerkt snoeihout en takken tot houtsnippers. Het team komt gratis 15 minuten hakselen, maximaal 2 keer per jaar of één keer 30 minuten per jaar (vanaf 1 mei 2017).

In het containerpark van Linkeroever kunnen tuiniers voor klein en groot snoeiwerk een elektrische hakselaar lenen (vanaf 1 mei 2017).

Wie overgeschakeld is op de ondergrondse sorteerstraatjes kan zijn of haar GFT-container omruilen voor een gratis compostvat.

Het nieuwe tuinafvalbeleid wordt samen met een waaier aan inspiratie voorgesteld in het ‘Minder Afval Magazine’. Door lokaal hergebruik (hakselen, composteren,…) verandert GFT-afval in een nuttige toepassing zoals compost of bodembedekking. Dat is twee keer winst: voor het milieu en voor de portefeuille.

“Het leven in de stad verandert snel. Dat geldt ook voor de manier waarop we met ons afval omgaan. Onze afvalberg moet (nog) kleiner. Met deze waaier aan maatregelen en voorbeelden kunnen we de grote veranderingen en uitdagingen trotseren”, zegt schepen Caroline Bastiaens.

Na de eerste fase op Linkeroever worden de geslaagde acties verder uitgerold over andere stadsdelen.

Alle informatie over het nieuwe tuinafvalbeleid staat op www.antwerpen.be/tuinafval. Het ‘Minder Afval Magazine’ wordt in het voorjaar verdeeld op Linkeroever.