Stad bouwt maatregelen tegen stormweer af en heropent waterkeringspoorten

De bewoners van de Treemblokbuurt in 's Gravenwezel maken zich grote zorgen over de mogelijke bouw van een grote feestzaal in hun buurt. De eigenaars van het terrein hebben de toestemming van de provincie gekregen voor de bouw van zo'n feestzaal. De provincie gaat daarmee in tegen een eerdere beslissing van de gemeente Schilde. Die wou geen toestemming geven voor de bouw omdat er voor de geplande capaciteit van de feestzaal niet genoeg parkeergelegenheid voorzien is. Zowel de buurtbewoners als het gemeentebestuur van Schilde gaan nu op hun beurt weer in beroep tegen de beslissing van de Provincie.