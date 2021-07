Stad deelt 10.000 regenponcho's uit

Het is geen te beste zomer qua weer... zoveel is duidelijk. De overvloedige regenval van de voorbije weken inspireerde de toeristische dienst van de stad voor een leuk hebbeding, passend bij het kwakkelende zomerweer. De volgende weken zullen 10.000 Antwerpse regenponcho’s in stadskleuren en met bijpassende iconografie uitgedeeld worden onder bezoekers aan de stad.



In Antwerpen plaatsten meer dan 600 horecaondernemers terrassen, vaak uitgebreider dan voorheen en een groot aantal voor het eerst. Dat opmerkelijk grote aantal past in de relance van het horecaleven in Antwerpen, waarbij het stadsbestuur de reglementen voor het plaatsen van terrassen versoepelde en de versnelde procedures leiden tot extra aanvragen.





Sinds de versoepelingen voor de horeca ingevoerd werden, kent ons land overwegend kwakkelweer, met geregeld felle regenbuien. Om de weergoden te slim af te zijn, ontwikkelde de stad een leuk hebbeding waarmee de bezoekers verzekerd van droge voeten: de Antwerpse regenponcho.



Schepen Koen Kennis: ‘Niemand hoeft weg te blijven uit Antwerpen omdat het regent. Om dat duidelijk te maken delen we 10.000 “pintjesponcho’s” uit in de stadskleuren en bedrukt met Antwerpse handjes en symbolen die aangeven dat je in onze stad altijd terecht kan voor een natje en een droogje op onze terrassen – weer of geen weer.’





Dinsdagmiddag deelde de stad de eerste poncho’s uit op de Grote Markt aan toeristen die onder een grijze hemel selfies namen bij het standbeeld van Brabo.



De bulk van de poncho’s zal de volgende weken verdeeld worden op een aantal druk bezochte organisaties die op de Antwerpse evenementenkalender staan:

- Antwerp Pride (11 tot 14 augustus)

- Jazz Middelheim (13 tot 16 augustus)

- het Cultuurweekend (28 en 29 augustus)

- de Bollekesfeesten (19 september)

- Antwerpen Shift (19 september)

- het WK wielrennen (24 tot 26 september)

- het culinaire festival Smaakmeesters (1 tot 3 oktober)

- de World Choir Games (30 oktober tot 7 november)