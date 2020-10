Gezondheid Stad deelt 11.000 gratis plantjes uit

Antwerpenaren die hun gevel of terras open breken, konden vandaag gratis plantjes ophalen. Onder het motto ‘BreekUit’ roept de stad Antwerpen z’n bewoners op om de stad mee te ontharden. In totaal braken de bewoners 3740 vierkante meter aan klinkers uit . En in ruil daarvoor werden er meer dan 11 000 gratis plantjes uitgedeeld.