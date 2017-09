Stad en ATV zoeken ambassadeurs voor stadsreportages

De stad Antwerpen en ATV zoeken ambassadeurs om mee te werken aan hun stadsreportages. De ideale ambassadeur heeft een hart voor Antwerpen, woont, studeert of werkt in de stad en heeft een breed onlinenetwerk. Kandidaten kunnen hun sollicitatiefilmpje doorsturen tot 17 september. De casting vindt plaats op 30 september.

ATV en stad Antwerpen zenden meermaals per week een stadsreportage uit over wat er reilt en zeilt in de stad en haar districten. Vanaf januari 2018 krijgen deze stadsreportages een flitsende make-over, met een aantal ambassadeurs als vaste gezichten. Zij worden het uithangbord voor alle info voor bewoners en bezoekers, en delen die info ook met hun netwerk.

Profiel

Wie wil deelnemen moet ouder dan 16 zijn, wonen, werken of studeren in Antwerpen en zich 1 à 2 keer per maand kunnen vrijmaken tijdens de kantooruren. Kandidaten hebben een breed netwerk op sociale media, een blog of vlog, komen vlot en enthousiast over, en hebben geen schrik van de camera.

In ruil ontvangen ze een vergoeding per reportage, doen ze een pak tv-ervaring op, en krijgt hun eigen netwerk een grote stimulans.

Solliciteren

Wie interesse heeft, stelt zichzelf even voor in een filmpje op zijn of haar favoriete plekje(s) in Antwerpen. Alle filmpjes zijn welkom ten laatste op zondag 17 september via WeTransfer (of iets gelijkaardigs) op info@atv.be. De beste kandidaten krijgen een uitnodiging voor de casting, op zaterdag 30 september in de gebouwen van ATV.

De oproep staat ook op www.antwerpen.be , klik hier voor de rechtstreekse link.