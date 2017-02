Stad en De Lijn leren jongeren uit gevarenzones vrachtwagens te blijven

Jaarlijks De stad Antwerpen en De Lijn Antwerpen bundelen de krachten om het aantal dodehoekongevallen tot nul te reduceren. Ze sensibiliseren kinderen uit de derde graad lager onderwijs en het eerste jaar secundair door middel van gratis praktijklessen met de ‘Trammelant’-bus. In het kader van deze samenwerking zal de ‘Trammelant’-bus voor de rest van het schooljaar ter beschikking staan van de Stad, met als doel het aantal praktijklessen te verhogen.

In België gebeuren er jaarlijks ongeveer 50 ongevallen tussen vrachtwagens of bussen en zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers, bromfietsers) waarin de dode hoek een rol speelt. Elk jaar vallen er bij dat soort ongevallen 5 tot 10 doden. Het is daarom noodzakelijk dat zwakke weggebruikers zich bewust worden van dit gevaar en dat ze leren hoe ze kunnen vermijden zich in de dode hoek te begeven.

Gratis dodehoeklessen

Door middel van de praktijkles 'Dode Hoek' wil de afdeling Onderwijsbeleid van de stad Antwerpen leerlingen uit het 5de leerjaar en 6de leerjaar en het 1ste jaar secundair sensibiliseren en hen leren hoe ze uit de gevarenzones van een vrachtwagen of bus kunnen wegblijven. In 2015 en 2016 kregen al 3930 kinderen zo een les. Om nog meer leerlingen de kans te geven om aan een praktijkles deel te nemen, zal de ‘Trammelant’-bus voor de rest van het schooljaar 2016-2017 in bruikleen zijn van de stad Antwerpen.

Vandaag vond een dodehoekles plaats voor 160 leerlingen van GO! Melgesdreef in aanwezigheid van schepen van onderwijs Claude Marinower.

Schepen Marinower: “In een stad als Antwerpen is aandacht voor verkeersveiligheid extra belangrijk. Kinderen worden in onze stad geconfronteerd met complexe verkeersomstandigheden, met naast de vele auto’s ook nog trams, vrachtwagens en bussen. Het is belangrijk dat we onze kinderen daarmee leren omgaan en dat ze de verkeerssituaties correct inschatten. Met de praktijklessen dode hoek ervaren de leerlingen zelf wat die dode hoek inhoudt, en dat is veel krachtiger dan een theorieles. De stad heeft er voor geijverd om deze praktijklessen gratis aan de scholen te kunnen aanbieden.”

(bericht en foto : Stad Antwerpen)