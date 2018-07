Stad en havenbedrijf PSA steken handen uit de mouwen voor jonge nieuwkomers

In mei namen medewerkers van terminal operator PSA het lokale opvanginitiatief (LOI) Finse kerk onder handen. Ze gingen vrijwillig aan de slag en fristen de woonkamer, de gespreksruimte en de binnenkoer van het gebouw aan de Italiëlei op. Dankzij de renovatiewerken is het gebouw beter afgestemd op de leefwereld van de jongeren die er worden voorbereid op zelfstandig wonen.

De medewerkers van PSA gaven de woonkamer en de gespreksruimte van LOI Finse kerk een nieuwe look-and-feel op maat van de leefwereld van jongeren. Zo werden de muren geschilderd, kwam er nieuwe verlichting en werden oude meubels vervangen door hippe meubels. De binnenkoer van het gebouw werd grondig gepoetst en kreeg nieuw kleurrijk tuinmeubilair.

Schepen voor wonen en sociale zaken Fons Duchateau is erg tevreden met het resultaat: “In de Finse kerk vangen we niet-begeleide minderjarigen tussen 16 en 18 jaar op. Het is belangrijk dat ze zich er thuis voelen zodat we hen optimaal kunnen klaarstomen om zelfstandig te wonen en te leven. We zijn dan ook heel blij met het werk van de PSA-medewerkers.”

Het is niet de eerste keer dat PSA samenwerkt met de stad Antwerpen. Vorig jaar knapten 15 medewerkers van het bedrijf al een crisiswoning op. Ze richtten ook de wachtkamer van de dienst Jongerenwerking opnieuw in en schonken fietsen en laptops aan de lokale opvanginitiatieven.

Havenbedrijf met een sociale missie

PSA is een groot internationaal havenbedrijf gespecialiseerd in het laden en lossen van grote containerschepen. Het bedrijf zet zich overal ter wereld in voor sociale projecten in de lokale gemeenschappen waar ze werken. “Ook in Antwerpen zetten we graag onze schouders onder projecten die het verschil maken”, zegt Caroline Creve, woordvoerster van PSA. “Sinds een tweetal jaar focussen we vooral op projecten die kinderen en jongeren in kwetsbare situaties helpen. Ook dit partnership met de stad Antwerpen paste hier perfect in.”

(foto : Stad Antwerpen)