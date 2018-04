Stad Antwerpen en partners op handelsmissie naar Rusland

De stad Antwerpen organiseert samen met haar partners een handelsmissie naar Rusland. De missie vindt plaats van 22 tot en met 28 april en trekt naar Moskou en Sint-Petersburg.

Een delegatie uit Antwerpen, met ondernemers en afgevaardigden van het stadsbestuur, Havenbedrijf Antwerpen en Antwerp World Diamond Centre, ontmoet in de twee steden plaatselijke bedrijfsleiders uit uiteenlopende sectoren en zet er de troeven van Antwerpen in de kijker. Aanleiding van de missie is de zestigste verjaardag van de officiële vriendschapsband tussen Antwerpen en Sint-Petersburg.

Belangrijke handelspartner

Rusland is de tweede belangrijkste overzeese handelspartner voor de haven van Antwerpen, goed voor een trafiek van 14 miljoen ton goederen in 2017. Moskou is daarbij van globaal economisch belang als vestigingsplaats voor de hoofdkwartieren van vele bedrijven. Heel wat Russische concerns uit de olie- en gassector genereren aanzienlijke goederenstromen voor Antwerpen en zijn chemische cluster. De voortdurende investeringen in die sector bieden ook grote mogelijkheden voor het transport van projectlading vanuit of via de Antwerpse haven.

(foto : Pixabay)