22.000 extra Antwerpenaren aan de slag krijgen tegen 2025. Dat is het doel van een nieuwe samenwerking tussen de stad en de VDAB. De derde samenwerking al, want de vorige leverden nog niet de verhoopte resultaten op. Vooral kwetsbare groepen een job bezorgen, zoals laaggeschoolden of mensen van allochtone afkomst, blijft moeilijk in Antwerpen.