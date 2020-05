Stad en YAR Wonen helpen kwetsbare jongeren op eigen benen staan

De stad Antwerpen geeft 85.000 euro aan YAR Wonen om kwetsbare jongeren te begeleiden naar zelfstandig wonen. Samen met een coach zoeken ze een woning, en leren ze zichzelf en de samenleving beter kennen. Op die manier krijgen ze meer zelfvertrouwen om hun plek in de samenleving in te nemen.

YAR Wonen is een coachingprogramma van YAR Vlaanderen en begeleidt jongeren tussen de 17 en 21 jaar die uit noodzaak zelfstandig moeten gaan wonen. Het gaat om kwetsbare jongeren zonder veilige thuishaven die hun leven in eigen handen willen nemen. Gedurende 1 jaar helpt een vrijwillige coach een jongere om een woning in Antwerpen te vinden en zelfstandig te kunnen wonen. Zo krijgen jongeren niet alleen hulp in de zoektocht naar woning, maar ook bij de praktische, financiële en administratieve organisatie van het alleen wonen. Uniek hierbij is dat YAR hiervoor expliciet naar de private huurmarkt kijkt, zo kunnen jongeren hier na hun traject ook makkelijker aansluiting bij vinden.

Ook aandacht voor persoonlijke ontwikkeling

Naast het praktische aspect van een eigen woning, wil het project ook het netwerk en de persoonlijke ontwikkeling van deze jongeren versterken. Zodra een woning wordt gevonden, werken jongeren verder aan hun zelfvertrouwen en persoonlijke ontwikkeling.

Naast een vrijwilliger coach, worden de jongeren ook ondersteund door een professionele medewerker. Elke maand ontmoeten de jongeren en coaches elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten stellen de jongeren persoonlijke doelen en worden ze gestimuleerd om na te denken over hun situatie en over manieren om hun doelen te bereiken

YAR Wonen wil kwetsbare jongeren helpen om op eigen benen te staan. Door coaching op maat kunnen ze de sprong maken van een kwetsbare situatie naar een stabiele omgeving. Ze leren zichzelf beter kennen, verbeteren hun zelfvertrouwen en worden zich bewuster van hun eigen keuzes en verantwoordelijkheden.

Yar Wonen is een project van YAR Vlaanderen en ging al van start in Limburg. Nu start het project – met de steun van de stad – ook in Antwerpen.

Thuisloze jongeren, een Antwerpse topprioriteit

De komende vijf jaar wil de stad Antwerpen kwetsbare, thuisloze jongeren maximaal ondersteunen en begeleiden. “Heel wat Antwerpse jongeren dragen een zware rugzak mee uit hun verleden”, zegt schepen voor sociale zaken Tom Meeuws. “Ze slagen er thuis niet in hun dromen waar te maken en willen in onze stad hun vleugels uitslaan. Het is onze plicht hen hier maximaal bij te helpen.”

De samenwerking met YAR kadert in de uitbouw van een nieuw en integraal hulpverleningsaanbod op maat van kwetsbare thuisloze jongeren. De stad werkt ook aan een laagdrempelig inloophuis, een aparte noodopvang en cohousingtrajecten. voor jongeren die thuis weg willen. “We hopen binnenkort alle puzzelstukjes te kunnen leggen”, benadrukt schepen Meeuws.