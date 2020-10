Stad gaat binnenkort op zoek naar exploitant die stadhuis gedeeltelijk openstelt voor publiek

Vandaag keurde het college de principebeslissing goed om een deel van het stadhuis na de restauratiewerken een publieke invulling te geven. De stad zal daarom in de komende maanden op zoek gaan naar een duurzame partner die een hedendaags concept kan integreren in deze historische context. De gedeeltelijke openstelling en exploitatie van de gelijkvloerse verdieping van het stadhuis zal mee bijdragen aan het versterken van het historische hart van de stad als trekpleister.

“De vroegere, gesloten voorgevel van het stadhuis zal na de restauratie verlevendigen,” vertelt burgemeester Bart De Wever. “De centrale toegang op de Grote Markt wordt opnieuw de hoofdingang voor Antwerpenaren en bezoekers. De poorten worden letterlijk opengezet. Door de gelijkvloerse verdieping gedeeltelijk open te stellen, krijgen bezoekers en bewoners bovendien de kans om dit prachtige renaissancepaleis op een unieke manier te beleven.”

Om dit te realiseren, zal de stad samen met AG VESPA op zoek gaan naar een externe partner die een groot gedeelte van de gelijkvloerse verdieping en de kelder zal exploiteren.

Hele jaar open voor publiek

Het gaat om een zone van ongeveer 450 vierkante meter op de gelijkvloerse verdieping en een polyvalente ruimte van 100 vierkante meter in de kelder. Er is de keuze om zowel de linker- en rechtervleugel of alleen de linkervleugel in de concessie op te nemen.

Bedoeling is dat deze ruimtes het volledige jaar voor het publiek opengesteld zijn, van maandag tot en met zaterdag. Voor de centrale foyer is er een gedeeld gebruik met de stad; na de openingsuren mag de uitbater de foyer exclusief gebruiken. Een beperkte, ondersteunende horeca-invulling (zonder warme keuken of terras) behoort tot de mogelijkheden.

Marktoproep

In de loop van de komende maanden zal AG VESPA in opdracht van de stad een concessieoproep lanceren, waarbij geïnteresseerden een offerte met een uitgewerkt projectvoorstel moeten indienen. Bij de selectie van kandidaten zal onder meer rekening gehouden worden met de omgang met en het respect voor de historische context, de laagdrempeligheid, de uitstraling en de belevingswaarde.

(bericht en afbeelding: Stad Antwerpen)