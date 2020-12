Stad installeert 100 nieuwe comprimerende vuilnisbakken

De stad Antwerpen plaatst een nieuw type vuilnisbakken op haar openbaar domein. Ze kunnen grotere volumes afval aan, zodat ze minder geledigd moeten worden en zwerfvuil helpen tegengaan. Het gaat om 100 exemplaren die ingezet worden op locaties waar ze de grootste meerwaarde bieden. De stad plaatst de eerste dertig al in december op de winkelas De Keyserlei en Meir.

De nieuwe openbare vuilnisbak, ‘Mr. Fill’ genaamd, kan afval zeer goed samenpersen, waardoor er op korte termijn heel wat kan verzameld worden. Hij bevat net als de reeds aanwezige Big Belly een zelf-persende afvalbak met sensoren die de stadsdiensten verwittigt wanneer hij vol geraakt. De stad introduceerde de Big Belly in 2017, intussen staan er 167 verspreid op het Antwerpse grondgebied, naast 4040 standaardvuilbakken, die nu dus worden aangevuld met 100 Mr. Fills.

Elke Mr. Fill is uitgerust met een asbakje en een voetpedaal, waardoor er geen contact met de handen nodig is. Bovendien geven de nieuwe vuilbakken een origineel bedankje in het Antwerps aan iedereen die zijn afval wegwerpt.

Minder ledigingen nodig

Fons Duchateau, schepen voor stads- en buurtonderhoud: “De stad heeft ruim voldoende vuilnisbakken, die op sommige drukke punten echter wel snel vol geraken. Mr. Fill is een nieuw en krachtiger type dat nog beter comprimeert, waardoor we minder vaak op een dag hoeven te ledigen. Dat is goed voor de mobiliteit, het milieu én propere straten.”

Samen voor een propere stad

De stad Antwerpen doet dagelijks heel wat voor een propere stad. Naast het ophalen van het huisvuil wordt er onder andere ook dagelijks manueel en machinaal geveegd, sluikstort opgehaald, graffiti verwijderd… . De nieuwe vuilbakken stimuleren de bewoners en bezoekers om ook hun steentje bij te dragen.

(foto © Stad Antwerpen)