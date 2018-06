Stad introduceert slimme logistiek in Den Bell

Vanaf dinsdag 26 juni kunnen medewerkers van de stad Antwerpen die daar werken hun persoonlijke bestellingen in Den Bell laten leveren. Dat gebeurt via de Bringme Box, een slimme pakjesautomaat die geïnstalleerd is in de inkomhal. Zo levert de stad een bijdrage aan slimmer en efficiënter omgaan met logistiek.

Een van de oorzaken van de mobiliteitsproblematiek in steden is de toename van het aantal leveringen van pakketjes. Mensen die een pakje besteld hebben, zijn bovendien veelal niet thuis, waardoor de koerier meerdere keren moet rijden. Op dinsdag 26 juni wordt de Bringme Box in gebruik genomen. Hij is voorlopig enkel beschikbaar voor wie in Den Bell werkt. Na een evaluatie zal bekeken worden of de doelgroep uitgebreid kan worden, bijvoorbeeld naar andere medewerkers of buurtbewoners. Het gebruik is volledig gratis voor werknemers in Den Bell. Ze hoeven zich enkel eenmalig te registreren bij Bringme.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “In Den Bell werken meer dan 2000 ambtenaren. Door daar een pakjesautomaat te installeren voor onze werknemers worden er heel wat individuele ritten geschrapt en dubbele ritten vermeden. De stad Antwerpen wil met deze extra service voor medewerkers ook andere bedrijven en openbare gebouwen aanmoedigen om zo’n slimme logistieke maatregel te nemen.”

(foto Pixabay)