Stad investeert in 25 elektrische zwerfvuilzuigers

De stad Antwerpen investeerde in 25 nieuwe zwerfvuilzuigers zodat de straatvegers efficiënter kunnen werken. In totaal worden er nu 35 zwerfvuilzuigers gebruikt.

Straatvegers en vrijwilligers houden de Antwerpse straten proper en halen gemiddeld manueel 5000 ton zwerfvuil per jaar op. Om dat werk lichter en efficiënter te maken gebruikte de stad al 15 Glutton afvalzuigers. 5 daarvan zijn aan vervanging toe. De stad heeft geïnvesteerd in 25 nieuwe afvalzuigers. In totaal kunnen er nu dus 35 ingezet worden om de Antwerpse straten schoon te maken.

Het voordeel van deze toestellen is dat ze volledig elektrisch zijn en daardoor ook milieuvriendelijk. Een afvalzuiger is gemakkelijk wendbaar en zuigt papier, karton, sigarettenpeuken, drankblikjes, glazen of plastic flessen, hondenpoep, dorre bladeren en ander zwerfvuil op.

Schepen voor stads- en buurtonderhoud Fons Duchateau: “Met de aankoop van deze 25 zwerfvuilzuigers zetten we verder in op een innovatieve en propere stad. Bovendien wordt het werk van onze veegdienst een pak efficiënter en gemakkelijker.”