Stad keurt definitief ontwerp voor de Gedempte Zuiderdokken goed

In de Onze-lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen wordt vanavond het monumentale Schyvenorgel opnieuw ingehuldigd, na een renovatie die bijna vier jaar heeft geduurd. Het 19de-eeuwse gevaarte met vier klavieren, 90 registers en 5.777 pijpen wordt beschouwd als een van de belangrijkste en grootste historische instrumenten in ons land. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA), bevoegd voor Onroerend Erfgoed, zal de inhuldiging bijwonen. Het project kostte in totaal zowat 1,5 miljoen euro en kwam tot stand met steun van de Vlaamse overheid en de provincie Antwerpen. Nu is het orgel volledig klaar voor gebruik. Na de inhuldiging van vanavond volgt op 13 april een eerste concert. Intussen zal het orgel ook al worden ingezet tijdens de liturgie.