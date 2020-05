Stad gaat gratis mondmaskers verdelen via apotheken

Het dragen van mondmaskers vormt een belangrijk onderdeel van de federale exitstrategie voor de coronacrisis. De stad Antwerpen besliste om al haar inwoners vanaf 12 jaar te voorzien van een herbruikbaar stoffen mondmasker. De stad koopt die zelf aan. Voor de verdeling ervan werkt ze samen met alle Antwerpse apotheken.

Om een nieuwe opstoot van het coronavirus te voorkomen, zullen mondmaskers een grote rol spelen in het dagelijkse leven van elke Antwerpenaar. Het dragen van een mondmasker is verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar op het openbaar vervoer, op school en op het werk als men geen 1,5 meter afstand kan houden. En het wordt aangeraden op drukke openbare plaatsen, in winkels, bij contact met ouderen of zieken en thuis voor wie ziek is en niet alleen woont. De stad Antwerpen besliste daarom voor al haar burgers van 12 jaar en ouder een mondmasker aan te kopen.

Samenwerking met apothekers

De stad kiest voor de verdeling van de maskers voor een samenwerking met alle apotheken op haar grondgebied (de negen districten). De apothekers vormen immers als vertrouwensfiguur een belangrijke hoeksteen van het zorgsysteem, zijn verspreid over de hele stad en vlot bereikbaar. Bovendien zijn ze professioneel het best geplaatst om uitleg te geven over hoe het mondmasker te gebruiken. Een correct gebruik is essentieel om de verspreiding van het coronavirus af te remmen.

Gefaseerde verdeling op uitnodiging

Om de verdeling zo veilig mogelijk te laten verlopen en een grote toestroom bij de apotheken te vermijden, zal ze in fases gebeuren. Elk gezin zal een uitnodiging in de brievenbus krijgen waarmee ze hun mondmaskers kunnen afhalen in een apotheek in hun buurt, na het voorleggen van de uitnodiging en hun identiteitskaart(en). Van zodra de eerste leveringen binnen zijn, zullen de eerste uitnodigingen verstuurd worden. Enkel met deze uitnodiging kan men een mondmasker afhalen.

Zo snel mogelijk

Na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad op 24 april zijn veel verschillende organisaties op hetzelfde moment op zoek gegaan naar beschermingsmateriaal. Daardoor kunnen de levertermijnen oplopen. De stad doet wat ze kan om de aangekochte mondmaskers zo snel mogelijk te verdelen. De eerste mondmaskers zullen wellicht geleverd worden vanaf begin juni. In tussentijd zijn inwoners uiteraard vrij om zelf maskers aan te kopen of te maken. Instructies voor het maken van een mondmasker zijn te vinden op www.maakjemondmasker.be.

Herbruikbaar comfortmasker

De aangekochte maskers zijn herbruikbare stoffen comfortmaskers met een uitsparing waarin een filter kan gestoken worden.

Deze stoffen mondmaskers beschermen in de eerste plaats de omgeving indien men zelf besmet is, op voorwaarde dat ze correct gedragen worden. Ze zijn geen vervanging voor een goede handhygiëne en de social distancing- richtlijnen, die blijven gelden.

(foto Pixabay)