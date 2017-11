Stad laat vast hekwerk plaatsen aan delen Willemdok - Bonapartedok

De stad laat begin volgend jaar een vast hekwerk plaatsen aan delen van het Willemdok – Bonapartedok, aan het MAS. De plaatsing past in de richtlijnen voor de veiligheid langs het water aan dok- en kaderanden in stedelijk gebied, waarvoor de stad eind 2016 het kader goedkeurde.

Antwerpen is een echte stad aan de stroom. De hechte band van de stad met de Schelde en de stadshaven wil het stadsbestuur de volgende jaren versterken; door de verdere ontwikkeling van het Eilandje, en ook door het nieuwe masterplan voor de heraanleg van de Scheldekaaien. De dokranden langs het water op het Eilandje of de Scheldekaaien zullen vaker gebruikt worden om er te vertoeven, te wandelen, te fietsen, te sporten of te spelen. Naast een stedelijke functie dienen de dokranden ook voor het aanmeren van schepen, wat de beleving van Antwerpen als havenstad versterkt.

Om de veiligheid langs het water in stedelijk gebied te verhogen, keurde het stadsbestuur in december 2016 duidelijke richtlijnen goed voor de inrichting van openbaar domein langs het water en de veiligheid van het stadshavengebied.

Het uitgangspunt is om geen vast hekwerk langs het water te voorzien. Hekwerk aan waterranden kan een reddingspoging bemoeilijken of een vals gevoel van veiligheid creëren. De stad zet in principe in op zachte afscheidingen (brede ruimte tussen waterrand en fiets-/voetpaden, aangepaste verlichting en straatmeubilair). Er zijn echter uitzonderingen. Bepaalde omstandigheden vereisen hekwerk: sport- en speelplaatsen naast waterranden, evenementenplekken, plaatsen aan sluizen en aan steigers, en daar waar er niet genoeg ruimte is tussen de doorgangsweg voor fietsers en voetgangers en de waterrand.

Vanuit die visie komt er nu een vast hekwerk aan de zuid-, oost- en westkant van het Willemdok-Bonapartedok. Het is immers een locatie die veel bezoekers trekt door de ligging aan het MAS en waar geregeld evenementen plaatsvinden. Dit verhoogt het risico op ongevallen aan het water. Bovendien liggen de steigers hier dicht bij de dokrand en wordt er niet meer aangemeerd. Daarom kiest de stad ervoor om er een vast hekwerk te plaatsen om zo veiligheid te vergroten.

De stad investeert hierin 218.000 euro. De werken zijn in principe tegen het voorjaar van 2018 klaar.