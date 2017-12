Stad lanceert eerste multimodale routeplanner

De stad Antwerpen zorgt voor een internationale primeur met de lancering van de eerste multimodale routeplanner op www.slimnaarantwerpen.be. Deze routeplanner stelt verschillende vervoerscombinaties voor aan weggebruikers. Zo kunnen verschillende vervoersmodi eenvoudig op elkaar aansluiten en kunnen Antwerpenaars en bezoekers zich multimodaal verplaatsen. De planner is beschikbaar vanaf dit kerstweekend.

Met de website van Slim naar Antwerpen en met de multimodale routeplanner wil de stad samen met haar partners inzetten op de bereikbaarheid van de regio tijdens wegenwerken. Slim naar Antwerpen helpt bewoners en bezoekers op weg om het juiste vervoersmiddel te vinden en stelt voor om over te stappen indien mogelijk. Na bijna 2 jaar krijgt de site nu een opfrissing en wordt ze uitgebreid met een multimodale routeplanner, meteen een internationale primeur.

Multimodale routeplanner

Bij andere routeplanners op de markt is het de standaard om één vervoersmiddel, zoals de auto of de fiets, te nemen van deur tot deur. Dat zijn unimodale routes. De multimodale routeplanner van Slim naar Antwerpen combineert als eerste in zijn soort al deze vervoersmiddelen. Zo kunnen verschillende vervoersmodi eenvoudig op elkaar aansluiten en kan iedereen zich vlot multimodaal verplaatsen.

Koen Kennis, schepen voor mobiliteit: “Onze multimodale routeplanner is een mooi kerstcadeau voor Antwerpenaars en bezoekers. Zo kunnen ze voor hun verplaatsingen in en naar Antwerpen op een vlotte manier de slimste keuzes maken. Geen stress dus voor wie zijn eindejaarsshopping in alle rust wil plannen.”

De routeplanner combineert routes te voet, met de eigen (plooi)fiets, Velo, tram, bus, trein en auto. Het is dus bijvoorbeeld mogelijk om met de eigen fiets of wagen naar het treinstation te rijden, af te stappen in het station Antwerpen-Centraal en het laatste stuk te voet of met de Velo af te leggen. Routes met de auto worden ook afgeleid naar P+R’s en publieke parkings in de stad om zo een leefbare stad te promoten. Vaak gaat het vlotter door even over te stappen.

De routeplanner zal altijd eerst een fietsroute voorstellen voor afstanden onder 7,5 kilometer. Als de reistijd met het openbaar vervoer lager ligt dan 1,5 keer de autoreistijd, wordt deze ook vooruit geschoven. De planner toont dan eerst de slimste en niet de snelste route. Het is de bedoeling om in de toekomst ook nog persoonlijke voorkeuren mee te nemen in de berekening.

Website gebruiksvriendelijker en extra inhoud

De lay-out van de site Slim naar Antwerpen is een stuk frisser geworden en is veel gebruiksvriendelijker. Daarnaast wordt er extra aandacht besteed aan overstappen tussen vervoersmodi. Bezoekers kunnen online ook bijkomende verhalen lezen rond te voet gaan, watermobiliteit en verschillende succesverhalen van mensen die ervoor kozen op een andere manier naar de stad te komen. Wegenwerken worden nu in een overzichtelijke interactieve kaart getoond, in plaats van op infofiches of een eenvoudiger kaartje. Districten waar grote wegenwerken aan de gang zijn, krijgen een aparte plek op de site. Verder is er ook nog meer én beter vindbare nuttige informatie voor werkgevers, mobiliteitsaanbieders, handelaars en havenbedrijven.

Samenwerking

Slim naar Antwerpen is het resultaat van een samenwerking tussen de stad en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, De Lijn, NMBS, Civitas Portis, het Agentschap Wegen en Verkeer, de Vlaamse Waterweg, provincie Antwerpen en Port of Antwerp.