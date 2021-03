Stad maakt Zuiderterras wat groener

Het wijkteam van het Kiel hield toezicht in de Bosschaertstraat in Antwerpen na een tip over mogelijke handel in lachgas. Zaterdagavond werd een kleine vrachtwagen met Nederlandse nummerplaat opgemerkt en aan de kant gezet voor een controle. De bestuurder kon geen verklaring geven voor zijn aanwezigheid in de buurt op dit late uur. Hij kon ook geen rijbewijs of andere documenten voorleggen, maar hij had wel meer dan €4 200 bij zich. In de laadruimte werden 245 lachgasflessen aangetroffen, samen met heel wat ballonnen. De bestuurder werd meegenomen voor verhoor, de flessen en het geld werden in beslag genomen.Foto Politie Antwerpen