"Stad moet veiligheid van iedereen in het verkeer garanderen"

De Fietsersbond wil dat er een screening komt van alle kruispunten in Antwerpen om zo de veiligheid van de fietser te garanderen.

"Het is de verantwoordelijkheid van de stad om de veiligheid van iedereen in het verkeer te garanderen. Ondanks het feit dat Antwerpen ‘wereldfietsstad’ wil worden, lijkt fietsveiligheid geen prioriteit te zijn. De sense of urgency lijkt volledig te ontbreken." Dat stelt de Fietsersbond na een dodelijk ongeval in Antwerpen vanochtend waarbij een fietser om het leven kwam.

Het is de derde fietsdode op twee weken tijd. De Fietsersbond betuigt eerst en vooral zijn "medeleven aan de familie en vrienden van het slachtoffer". Daarnaast wijst de organisatie erop dat "de laatste dagen vanuit het middenveld en de academische wereld al verschillende oproepen gedaan werden om de fietsveiligheid van kruispunten gevoelig te verbeteren. Die oproep viel blijkbaar in dovemansoren, want de Antwerpse gemeenteraad besloot gisteravond om een ingediende motie om versneld werk te maken van conflictvrije kruispunten en het invoeren van venstertijden voor het vrachtverkeer op schoolroutes te verwerpen.

De Fietsersbond is daar "zeer verontwaardigd" over. Op korte termijn wil de organisatie een systematische screening en analyse van alle kruispunten in de stad, en een actieplan om kruispunten beter te beveiligen voor het fietsverkeer.