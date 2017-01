Stad neemt nieuwe bibbus in gebruik

Gisteren werd de nieuwe bibbus van stad Antwerpen ingehuldigd. De op maat gebouwde, transformeerbare bus vervangt de oudste van de 3 huidige bussen. De bus is een rijdende bibliotheek, een voorleesruimte en een cinemazaaltje in één.

De eerste Belgische bibbus reed in 1959 uit in Antwerpen (toen ‘bibliobus’). Deze mobiele wijkbibliotheek was meteen een succes bij jong en oud. Sinds 1991 rijdt de bus enkel naar scholen. De bibbus is een educatieve partner voor het basisonderwijs, die alle leerlingen leesplezier wil laten ervaren. Het gaat daarbij om lezen in de ruimste zin van het woord: zowel geprinte als digitale media, zowel tekst als beeld; van boeken tot strips, tijdschriften en websites.

Momenteel rijden er elke schooldag 3 bibbussen naar basisscholen die geen bibliotheek in de buurt hebben. Op die manier kunnen deze scholen gebruikmaken van een kwaliteitsvolle jeugdbibliotheek vlakbij. De stad ondersteunt hiermee meer dan 80 basisscholen. Nagenoeg 770 klassen maken elk jaar gebruik van deze gratis dienstverlening.

Vernieuwde, doordachte inrichting

"Het vertrouwde ontwerp van de bibbus werd helemaal hertekend. De stad nam een interieurarchitecte en een professionele carrosseriebouwer onder de arm. Samen met het bibbusteam creëerden zij een unieke transformeerbare jeugdbibliotheek", zegt schepen Caroline Bastiaens.

Meer info over de bibbussen staat op www.antwerpen.be/bibvoorscholen.