Stad ondersteunt Versterkend Vrouwennetwerk van Safe Space

De stad Antwerpen kent een toelage van 80.000 euro toe aan Safe Space vzw voor het project Versterkend Vrouwennetwerk. Door middel van groepsessies wil het project moeders met een migratieachtergrond weerbaarder maken en hen versterken in hun rol als opvoeder.

De stad Antwerpen wil de weerbaarheid, zelfbeschikking en sociale en economische participatie van meisjes en vrouwen met een migratieachtergrond versterken. In dat kader kent de stad een toelage toe aan Safe Space vzw, een organisatie die de nodige ervaring heeft om deze moeilijk te bereiken doelgroep op de juiste manier te benaderen

Het project Versterkend Vrouwennetwerk van de vzw wil vrouwen met een migratieachtergrond leren opvoedingsvraagstukken aan te pakken, maar ook intrafamiliaal geweld te voorkomen en actief burgerschap op te nemen. Binnen deze doelgroep is er bijzondere aandacht voor vrouwen die geconfronteerd worden met radicaliserende jongeren of jongeren die in de greep geraken van het drugsmilieu en/of de criminaliteit… Uit verschillende cases blijkt immers de nood bij ouders - en vooral bij moeders - aan ondersteuning en begeleiding om gepast te kunnen reageren op verontrustend gedrag van kinderen.

Het Versterkend Vrouwennetwerk werkt via reeksen van tien interactieve wekelijkse groepsessies van ongeveer zes uur. De sessies worden gegeven aan de hand van socio-culturele methodieken en voorbereid door een coördinator samen met een vrouwencoach en een psychologe.

Karim Bachar, schepen voor integratie & inburgering en gelijke kansen: “Dit netwerk is zoveel meer dan vrouwen samenbrengen voor thee en koekjes. Vrouwen krijgen hier de kans om hun verhaal te doen, vinden steun bij elkaar en krijgen advies en tips van de professionals. Ze stappen na elke sessie sterker en met meer zelfvertrouwen naar buiten. We willen hier dus blijvend op inzetten, want sterke vrouwen maken een sterke samenleving.”

In 2020 worden twee reeksen georganiseerd. Safe Space vzw verbindt zich ertoe ten minste 44 moeders toe te leiden naar het Versterkend Vrouwennetwerk. De vzw voorziet ook een nazorg-traject.

(bericht : Stad Antwerpen foto : Facebook Safe Space)