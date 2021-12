Stad onderverdeeld in negen sfeergebieden

De stad Antwerpen lanceert het concept van 'sfeergebieden' in haar toeristisch centrum om extra investeerders en handelaars aan te trekken. Het stadsbestuur heeft alvast negen sfeergebieden afgebakend die elk hun eigenheid zouden hebben. Volgens het stadsbestuur moet het nieuwe concept een betere leidraad bieden aan investeerders en handelaars om te bepalen waar in Antwerpen ze het best hun nieuw project of concept uitwerken.

Zo is het sfeergebied 'Meir' geïdentificeerd als een boulevard van winkelketens, is de Schuttershofstraat een zone waar vooral high-end en luxeshopping te vinden is en focust het Eilandje op horeca en nachtleven. 'Doordat investeerders, eigenaars en vastgoedmakelaars een duidelijk beeld hebben van de sfeer die een gebied uitstraalt, kunnen ze doelgericht investeren', meent schepen van Middenstand Koen Kennis (N-VA). 'Handelaars en makelaars krijgen binnenkort materiaal om deze sfeergebieden mee te promoten, zodat bezoekers ook makkelijk hun weg vinden in ons ruime aanbod.'

Op twee plaatsen is er sprake van een overlap tussen twee sfeergebieden, met dus een mix van beide 'sferen': de Groenplaats, op de overgang tussen de Meir Boulevard en het Historisch Centrum; en de Steenhouwersvest, op de overgang van de Modebuurt en de Kloosterstraat.

De negen gebieden:

Meir Boulevard : bekend als boulevard van ketens tussen Antwerpen-Centraal en de Groenplaats;

: bekend als boulevard van ketens tussen Antwerpen-Centraal en de Groenplaats; Schuttershofstraat : de zone waar vooral high-end en luxeshopping te vinden is;

: de zone waar vooral high-end en luxeshopping te vinden is; Botanique : waar klassezaken gevestigd zijn in een oase van rust;

: waar klassezaken gevestigd zijn in een oase van rust; De Wilde Zee : vooral bekend voor speciaalzaken, nicheproducten en ambachten;

: vooral bekend voor speciaalzaken, nicheproducten en ambachten; Modebuurt : met een aanbod van eigentijdse modefilialen;

: met een aanbod van eigentijdse modefilialen; Kloosterstraat : een zeer duidelijke sfeer met een mix van oud en nieuw design en interieur;

: een zeer duidelijke sfeer met een mix van oud en nieuw design en interieur; Historisch Centrum : een mix van handel en horeca omringd door historische trekpleisters;

: een mix van handel en horeca omringd door historische trekpleisters; het Eilandje : de voormalige havenbuurt waar heel wat horeca en nachtleven te vinden is;

: de voormalige havenbuurt waar heel wat horeca en nachtleven te vinden is; het Zuid: de buurt waar grote musea de trekker zijn van heel wat bezoekers.

