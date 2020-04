Een toch wel akelig verhaal is er in een basisschool in Wommelgem. Daar zijn 9 cavia's en konijnen vermoord. De dieren zaten in een hok op de speelplaats. Vandalen hebben de dieren waarschijnlijk beschoten met kleine kogeltjes. De geitjes hebben het wel overleefd. De school is bijzonder aangedaan. Alle kinderen waren altijd heel begaan met de dieren.