Stad schenkt oude werkkledij aan ietStof vzw

De stad schenkt meer dan 4000 stuks werkkledij die niet langer aan de kledijvoorschriften voldoen aan ietStof vzw. Het naaiatelier uit Hoboken zorgt ervoor dat deze werkkledij een tweede leven krijgt.

De stad schenkt meer dan 4000 stuks werkkledij weg. Het zijn kledingstukken die niet langer beantwoorden aan de huidige kledijvoorschriften waaraan werkkledij van de medewerkers van de dienst Stadsreiniging moet voldoen. 2000 van de stuks zijn naar een ontwerp van Walter Van Beirendonck.

“Daarom deden we een oproep aan organisaties om een schenking van oude werkkledij te ontvangen. De vzw ietStof antwoordde positief op deze oproep om creatief met de kledij aan de slag te gaan”, zegt schepen voor stads- en buurtonderhoud Caroline Bastiaens. “Ik ben erg tevreden dat het lokale naaiatelier uit Hoboken de werkkledij een tweede leven geeft. Met deze schenking trachten we als stad de afvalberg maximaal te verkleinen en zetten we onze ambities rond circulaire economie om in de praktijk. We geven hiermee ook het goede voorbeeld aan Antwerpenaars, organisaties en bedrijven. Die kunnen met hun oude textiel terecht bij De Collectie.”

ietStof vzw is een atelier waar stof een (t)huis heeft. Het brengt gebruikt textiel opnieuw in omloop met workshops, ReFashion modeshows en collecties.

“ietStof staat voor samenwerken, circulair denken en competenties van mensen aanwakkeren, versterken en delen. We zijn dan ook blij met de gift van stad Antwerpen. We gaan met onze vrijwilligers van deze kledij o.a. verkeershesjes maken voor schoolkinderen en jongeren. Dat worden zeker en vast erg originele hebbedingen”, voegt Fadime Tezerdi verantwoordelijke van ietStof vzw enthousiast toe.