Stad sluit studentenpand dat niet voldoet aan brandveiligheidsnormen

De stad Antwerpen sloot vandaag voor de eerste keer een studentenpand omdat het niet voldoet aan de vereiste brandveiligheidsnormen. De maatregel kadert in het studentenhuisvestingsbeleid van de stad, waarbij panden gecontroleerd worden op brandveiligheid en woonkwaliteit om de veiligheid van studenten te garanderen.

De stad Antwerpen besliste vandaag voor de eerste keer om een studentenpand te sluiten, in de Sint-Laureisstraat. “Ondanks opvolging en aanmaning voldoet dit pand nog steeds niet aan de noodzakelijke brandveiligheidsvereisten,” zegt burgemeester Bart De Wever. “Eigenaars die weigeren de nodige maatregelen te nemen om de veiligheid van studenten te waarborgen, moeten we strikt opvolgen.”

Tussen de beslissing van het stadsbestuur en de uiteindelijke sluiting zitten nog twee weken. Mocht de eigenaar zijn pand toch in orde brengen met de veiligheidsvoorschriften, dan kan de sluiting nog afgewend worden.

In het gebouw zijn tien kamers. De bewoners krijgen in hun zoektocht naar een andere woning de nodige professionele ondersteuning.

Groene en rode labels

Het Antwerpse kotbeleid is uniek in Vlaanderen. Schepen voor onderwijs Claude Marinower: “Sinds 2010 werken stadsdiensten, GATE 15 en de instellingen voor hoger onderwijs aan een optimaal studentenhuisvestingsbeleid. Er zijn controles en studenten en eigenaars krijgen ondersteuning en transparante informatie.”

Studentenhuisvesting in Antwerpen wordt gecontroleerd op heel wat vlakken: woonkwaliteit, brandveiligheid en stedenbouw. Panden die aan alle kwaliteitseisen en veiligheidsnormen voldoen, krijgen een groen kwaliteitslabel. Het label is zichtbaar op de website Kotweb (www.studentkotweb.be), de referentiedatabase van de stad en het hoger onderwijs. Een groen label is een zichtbaar signaal voor studenten en hun ouders dat garant staat voor de kwaliteit van de aangeboden studentenwoningen.

Indien na de eerste controle blijkt dat een pand niet in orde is, wordt een hersteltermijn van 6 maanden toegekend. Is het pand daarna nog niet kwaliteitsvol en veilig en neemt de eigenaar nog steeds geen maatregelen, dan krijgt het pand een rood label. Uiteindelijk kan de opvolgprocedure met hercontroles zelfs leiden tot sluiting van het pand, om de veiligheid van de aanwezige studenten te waarborgen.

De verschillende partners beslisten om de website van Kotweb te vernieuwen en gebruiksvriendelijker te maken. Vanaf maart 2017 staat de nieuwe site online. Studenten en eigenaars zullen daardoor nog beter bijgestaan en geïnformeerd worden over het kwaliteitsbeleid voor studentenhuisvesting. Ook is het kwaliteitslabel nog makkelijker op te zoeken en kunnen eigenaars en studenten bij vragen of klachten zeer eenvoudig hun weg vinden naar een meldpunt.

Aantal controles en kwaliteitslabels

Momenteel zijn 974 panden minstens 1 keer gecontroleerd. Dat is goed voor bijna 9104 wooneenheden (koten, studio’s of appartementen) voor studenten in Antwerpen.

Meer dan de helft van de studentenpanden kreeg ondertussen na controle een groen label. Het gaat in totaal over 524 panden (of 5578 wooneenheden).

64 panden, goed voor 697 wooneenheden, kregen een rood label en zitten dus in een opvolgingsprocedure.

Deze eigenaars krijgen begeleiding van de dienst Woonadvies om zich in regel te stellen.



Zij krijgen nadien nog een hercontrole. Als de gebreken niet worden aangepakt, wordt een GAS-procedure opgestart. De bedoeling is daarbij vooral dat eigenaars zelf de nodige maatregelen nemen om alle voorschriften na te komen. Door de stapsgewijze en aanmanende procedure verkrijgen de meeste panden met rood label daardoor uiteindelijk toch een groen label.

(foto Google Street view)