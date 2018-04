Stad staat stil

Vandaag is er weer een nieuwe reeks wegenwerken gestart in Antwerpen. U hebt het wellicht ook gemerkt. Het is op veel plaatsen aanschuiven in de stad. En dat nog in een rustigere periode, de paasvakantie.

Sinds vandaag wordt er gewerkt aan de Herentalsebaan in Deurne. Op het stuk tussen het Mestputteke en de Luitenant Lippenslaan is er maar een rijstrook beschikbaar.

Ook aan de Nationale bank is men beginnen werken. De Leien kunnen daar niet gekgruist worden met heel wat fileleed tot gevolg. Deze werken duren nog tot 13 april.

Er wordt ook gewerkt aan de de Kattendijkbrug en het kruispunt Noorderlaan-Groenendaallaan.

Het openbaar vervoer biedt ook weinig soelaas. Wie van Deurne Zuid naar Antwerpen wil, moet nu 3 van de 4 trams missen. Tram 4 werd al een tijdje geleden ingekort. De pendeltram op die lijn rijdt enkel tussen Hoboken en de Groenplaats.

De Trams 8 en 24 komen ook niet meer in Deurne Zuid. Die routes werden omgeleid door de werken op de Herentalsebaan. Er is een alternatief voorzien met pendelbus 42, maar die rijdt zich ook vast in de file.

De fiets lijkt dus het enige vervoermiddel waar de pendelaar zich nog vlot kan mee verplaatsen.