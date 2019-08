Stad start proefproject fonteinen op

Momenteel loopt er een proefproject over de waterkwaliteit in de stedelijke fonteinen waarbij de stad Antwerpen onderzoekt of er biologische alternatieven mogelijk zijn om de kwaliteit op peil te houden.

De onderhoudsmedewerkers van AG VESPA zetten zich dagelijks in om de Antwerpse fonteinen technisch goed te laten werken en geven ze op regelmatige basis een flinke schoonmaakbeurt. Daarnaast houden ze de waterkwaliteit in de gaten.

Toegevoegde chemische producten zoals chloor garanderen momenteel de waterkwaliteit in de stadsfonteinen in Antwerpen. Ondertussen zijn er verschillende biologische alternatieven op de markt beschikbaar die ook zuiverend en antibacterieel werken. Tijdens een proefproject zullen deze uitgetest worden in twee fonteinen, namelijk in de fontein in het Te Boelaerpark en in de fontein Craeybeckx in Deurne. Het project loopt van eind augustus tot oktober.

De onderhoudsmedewerkers nemen drie keer per week stalen uit de fonteinen voor analyse in een laboratorium. Zo wordt onderzocht of deze probiotische producten even doeltreffend zijn als de chemische variant en in welke hoeveelheid ze een kwaliteitsvol resultaat geven.

Om het proefproject te laten slagen, is het belangrijk dat niemand de fonteinen betreedt en dat er geen afval in terecht komt.

Fons Duchateau, schepen voor stads- en buurtonderhoud: “Als de testresultaten positief zijn, kunnen we de stadsfonteinen in de toekomst geheel of gedeeltelijk omschakelen naar een biologisch alternatief; wat gezonder is voor de parkbezoekers en omwonenden, het groen rond de fonteinen en de techniekers die de fonteinen onderhouden.”

