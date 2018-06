Stad stelt restauratieplannen Sint-Jacobskerk voor

De Sint-Jacobskerk in de Lange Nieuwstraat hoort met haar ongeschonden 17de en 18de-eeuwse barokinterieur en grafkapel van Rubens tot een van de rijkste kerken van Noord-Europa. Ze is momenteel aan restauratie toe. Met de steun van Onroerend Erfgoed Vlaanderen start de stad in het najaar van 2018 met de negen jaar durende totaalrestauratie van dit monument. Het gebouw blijft steeds toegankelijk voor het publiek.

Steenmeijer Architecten bvba neemt zowel het interieur als de buitenschil van de kerk onder handen. De uitvoering verloopt in twee grote fasen. Eerst zijn de westzijde van de kerk en de bijgebouwen aan de beurt. Vanaf 2021 beginnen de werken aan de oostzijde van het gebouw. Het einde van alle werken is voorzien in de loop van 2027.

Aan de buitenzijde zijn het voornamelijk de daken die aan herstelling toe zijn, die komen dan ook eerst aan beurt. Gelijktijdig vinden er herstellingen aan de gevels plaats. De glasramen werden in een eerdere restauratiecampagne gerestaureerd. Tijdens deze restauratie worden ze uitgenomen, gereinigd en van beschermbeglazing voorzien. Deze beschermbeglazing bevat een UV-werende folie, waardoor de uiterst waardevolle kunstwerken beschermd worden tegen UV-straling. Bijkomend worden de glasramen niet langer blootgesteld aan weer en wind én verbetert het binnenklimaat in de kerk.

Aan de binnenzijde worden, naast de restauratie van de vele beelden en het houten en stenen meubilair, ook de twee orgels en de klokken in hun oude glorie hersteld. Verder staan er algemene schilderwerken op het programma en worden enkele muurschilderingen die momenteel overschilderd zijn met witte verf blootgelegd.

De kerk blijft tijdens de volledige werfperiode toegankelijk voor kerkgangers en bezoekers. Het werfgedeelte wordt telkens afgeschermd door middel van een stofwand.

Caroline Bastiaens, schepen voor cultuur, licht toe: “Ondanks het rijke barokinterieur, de vele kunstwerken en de crypte van Pieter Paul Rubens is de Sint-Jacobskerk minder bekend bij het grote publiek dan de andere monumentale kerken van Antwerpen. We willen die bekendheid vergroten door een brede communicatiecampagne tijdens en na de restauratiewerken. Tijdens de werken zal de kerk ook toegankelijk blijven voor bezoekers en vanaf het einde van de werken in 2027 zal dit waardevolle erfgoed maximaal opengesteld worden zodat het grote publiek kan genieten van het barokke interieur en de kunstschatten kan ontdekken.”

Meerjarenpremieovereenkomst

Afgelopen maart kende de Vlaamse overheid een meerjarige premie toe voor de restauratie van de Sint-Jacobskerk. De totale erfgoedpremie bedraagt 8.780.000 euro. Het bedrag wordt over 5 jaar gespreid met een eerste schijf van 1,8 miljoen euro in 2018. Dankzij deze premie kunnen de restauratiewerken in het najaar van start gaan. De kosten van de totaalrestauratie worden geraamd op 16.750.000 euro.

(bericht en foto Stad Antwerpen)