Stad trakteert mensen die met de wagen uit de spits blijven op een etentje

Automobilisten die de spits mijden in Antwerpen zullen beloond worden. Wie zich tijdens de spitsuren niet met de wagen in Antwerpen verplaatst kan rekenen op een aankoopbon van een winkel of een waardebon om een hapje te gaan eten.

De stad wil de pendelaars in september overtuigen om tussen 7 en 9 en tussen 16 en 18 uur met de wagen uit de stad te blijven. Wie kan aantonen tijdens die maand 5 keer de wagen niet te gebruiken tijdens de spits, krijgt een aankoopbon van 7 euro. En wie de spits 15 keer mijdt, krijgt een lunchbon ter waarde van 25 euro. Pendelaars die de hele maand hun wagen laten staan, krijgen 2 lunchbonnen.

Registreren om in aanmerking te komen voor de bons kan op www.spitsmijden-antwerpen.be