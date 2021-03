Nieuws Stad verandert na feestavond alweer in vuilnisbelt

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Goeiemiddag, welkom. Het wordt alweer een prachtige lentedag. Al lijkt het meer op zomer. 'T is goed mogelijk dat er opnieuw een warmterecord sneuvelt. Gisteren was het met 23,9 graden in Ukkel de warmste dag in maart ooit. Als het vandaag warmer wordt, dan is er dus een nieuw maandrecord.